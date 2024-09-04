В ближайшее время это смертоносное оружие может появиться в РФ: эксперт об иранской баллистике против Украины

По словам Черногора, такая ситуация будет продолжаться, пока западный мир не поймет, что с таким злом как Российская Федерация, КНДР и Иран нужно бороться вооруженным путем – других эффективных методов нет.

Согласно подписанию соглашения между Ираном и Россией, поставка российской армии иранских баллистических ракет для войны в Украине состоится в ближайшее время. К ежедневным российским атакам на украинские населенные пункты прибавится еще и иранская баллистика.

Об этом сказал в интервью OBOZ.UA кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор.

По его словам, последствия этого соглашения прогнозируемы, а именно – усиление обстрелов РФ территории Украины.

"Новые цели они вряд ли будут расширять, они и так бьют по всему, бьют по жилым домам, бьют по больницам, бьют по инфраструктурным объектам, бьют по военным объектам. Будут это продолжать. Ничего нового в По сравнению с тем, что Россия использовала иранские "Шахеды", дроны, которые они уже больше года отправляют на нас. Просто в России появятся не только их ракеты для обстрела Украины, но и иранские. считает эксперт.

Куда полетят иранские ракеты

По словам Черногора, вероятно, оккупанты направят все иранские ракеты на обстрелы украинской инфраструктуры, ведь идут на эскалацию дозимнего периода, особенно в энергетической сфере.

По мнению эксперта, со стороны западных стран такой передачи вооружение какой-то ощутимой реакции вряд ли можно ожидать. Ведь Иран уже десятилетиями находится под всеми возможными санкциями Запада.

Тем временем, очевидно. западные партнеры Украины выскажут осуждение об обстрелах, возможно, вынесут этот вопрос на Совбез, но поскольку КНР и РФ там как постоянные члены, то будет наложено очередное вето.

"Устное осуждение, оно ничего не дает. Возможно, американцы или страны Западной Европы найдут каких-либо лиц или отдельные компании, на которые они еще дополнительные санкции наложат. Но в принципе это имело эффективные меры", – отметил аналитик.

Ранее западные СМИ сообщали, что европейские чиновники ожидают "неизбежной поставки" Ираном баллистических ракет в Россию. Этот шаг может вызвать скорый ответ со стороны союзников Украины, говорилось на днях.

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