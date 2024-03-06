В ближайшее время фронт стабилизируется, Украина планирует контрударные действия — командующий Сухопутными войсками

Командующий Сухопутными войсками заявил, что в ближайшее время ВСУ стабилизируют линию фронта и начнут готовиться к контрнаступательным действиям для перехвата инициативы.

Несмотря на ожесточенные бои и попытки России во что бы то ни стало захватить больше украинских территорий до президентских выборов, Вооруженные Силы Украины вскоре стабилизируют линию фронта.

Такое мнение высказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Ситуация, как мы обычно говорим, трудная, но контролируемая. Россия делает все, чтобы максимально освободить от нас территорию... максимально это сделать до выборов их президента. Поэтому на штурм бросается все, что возможно и невозможно", — сказал он.

Павлюк говорит, что по оценкам убитых и пленных можно утверждать, что россияне бросают на фронт только что мобилизовавших людей — без всякой подготовки. Им проводят лишь небольшой инструктаж и бросают в бой. Все для того чтобы перехватить инициативу.

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"Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить (что мы и делаем) и максимально произвести перегруппировку... чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия. Нам это удается, ситуация стабилизируется", — заявил командующий Сухопутными войсками.

Павлюк рассказал, что сейчас осталось еще несколько горячих направлений, где противник сосредотачивает свои максимально силы, что у него есть, - это Авдеевка, направление Часового Яра и направление Терны в сторону Лимана.

"Там ежедневно проходят тяжелые бои, но наши ребята держатся. Держатся довольно уверенно – потери противника огромны… Я думаю, что мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем все для того, чтобы подготовить войска для перехода в более активные действия и перехватить инициативу", – сказал военный.

Напомним, Александр Павлюк также рассказал, что для того чтобы Украине победить в войне, нам нужно иметь сильные, подготовленные и обученные резервы. Сейчас Украина нацелена заменить воинские части, которые потеряли свой потенциал и восстановить их.

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