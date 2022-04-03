В ближайшее время ожидаются большие бои — Данилов о Сумщине

Данилов заметил, что не стоит ждать скорого окончания войны.

В Сумской области российские военные проводят передислокацию и в ближайшее время готовятся к боям за территорию.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины готовятся защищать Сумскую область. Также Данилов добавил, что не стоит ждать скорого окончания войны.

"То, что касается маневров, которые у них там были, это передислокация. Еще раз подчеркиваю: там в ближайшее время ожидают большие бои за нашу страну. Мы готовимся, готовятся наши Вооруженные силы, готовится все наше общество для того, чтобы дать сопротивление этому агрессору я никого бы не успокаивал, что это пройдет за день, за две, за неделю, это очень опасная ситуация.Пока враг не будет разбит, чувствовать себя спокойно не от чего., и она обязательно будет", — подчеркнул Данилов.

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