В ближайшее время по железной дороге Крымского моста "что-то прилетит" — полковник ВСУ в запасе

Уничтожить железнодорожное покрытие Крымского моста с помощью надводных беспилотников почти невозможно, поэтому по нему скорее всего что-то "прилетит" сверху.

В ближайшее время по железнодорожному полотну Крымского моста "что-нибудь прилетит".

Такое прогнозирует военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан, сообщает УНИАН

"Уничтожить железнодорожное покрытие с помощью надводных беспилотников практически невозможно, потому что опоры моста ими не разрушить... Скорее всего, по железнодорожному мосту что-то должно "прилететь" в ближайшее время", — предположил он.

Свитан подчеркнул, что незаконный Керченский мост является легитимной военной целью ВСУ, как любой другой мост, через который россияне поставляют своим войскам технику и снаряды.

Полковник запаса уверен, что взрывы на Крымском мосту 17 июля – это результат спецоперации Службы безопасности Украины и Военно-Морских сил ВСУ.

"Это была не ракета, не с воздуха удар, это был удар снизу... Это наши разработки и наша военная цель", — сказал Свитан и добавил, что удар был нанесен вероятнее всего надводными беспилотниками.

Удар по Крымскому мосту 17 июля

На Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. СМИ сообщали, что они, вероятно, являлись спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины. Мост атаковали якобы с помощью надводных дронов.

Что известно об ударе по Крымскому мосту читайте в материале ТСН.ua.

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