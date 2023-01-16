В ближайшее время Путин планирует начать великую войну, которой еще не было: Запад о ней не догадывается - Илларионов

Президент Института экономического анализа Андрей Илларионов предполагает, что в ближайшее время российский диктатор Владимир Путин начнет новый этап – великую войну, которой еще не было.

Об этом он сказал в интервью для Ютуб-канала "Андрей Шелест".

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По его словам, сейчас есть множество признаков того, что идет подготовка к совершенно другому этапу войны, масштабы которой выходят на совсем другой уровень. Он считает, что этот этап произойдет практически в любой день.



"В течение трех месяцев шла невероятная по интенсивности подготовка к переходу к новому этапу войны. В отличие от группировки, которая была задействована до 24 февраля 2022 года (приблизительно 220 тыс. - ред.), сегодняшняя группировка, вероятно, насчитывает втрое больше – 600–700 тыс. И они вооружены не хуже, чем это было год назад. К тому же, по заявлениям Путина, сейчас будут использовать оружие, которое до этого времени на поле боя не использовали", - рассказал он.

По его предположениям, крупнейшее совещание, принявшее решение о переходе к новой стадии войны, состоялось 15 декабря. Об этом никто нигде не писал, потому что это была закрытая информация. По его словам, с этого дня и Путин, и верхушка российского руководства, и Генштаб и все военные работают 24 часа в сутки.

"Путин ежедневно проводит огромное количество встреч, совещаний и мероприятий с военными. В частности, в Минске он проинспектировал готовность российской группировки для наступления на Украину с севера. И получил последнее заверение Лукашенко, что никаких сюрпризов с его стороны не будет", — отметил Илларионов.

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По его мнению, западные партнеры Украины не подозревают о подготовке России к масштабной войне.

"У нас остаются основания предполагать, что они знают об этом и передают информацию украинцам закрытыми каналами. Или украинцы передают информацию Западу. Год назад многие вещи тоже казались нереалистичными, но полномасштабное вторжение произошло. Нельзя недооценивать намерений и мотивации противника", — уверен президент Института экономического анализа

Напомним, как пишут аналитики американского Института изучения войны, Россия будет пытаться перехватить инициативу в войне в следующие полгода.

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