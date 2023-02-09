В ближайшее время существует угроза атаки дронами-камикадзе по Украине: когда ждать удара

В восточных и южных областях объявлена воздушная тревога.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил о вероятной атаке иранских дронов-камикадзе по Украине.

Об этом чиновник написал в телеграмм-канале.

"По имеющимся данным, вероятна атака дронами-камикадзе на направлении области. Прислушайтесь к сигналам воздушной тревоги. Держитесь дальше от объектов критической инфраструктуры и других стратегических объектов. Не публикуйте результаты попаданий и работы ПВО", — подчеркнул глава Днепропетровщины.

Тем временем глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что беспилотники летят в их направлении.

"Шахеды" к нам из Запорожского направления. Помните о правилах безопасности и берегите себя. Уважаемые администраторы ТГ-каналов: никаких фото и видео", — написал чиновник.

В телеграмм-каналах, отслеживающих враждебную активность, пишут, что первая группа враждебных БПЛА на подлете к границам Украины. Примерно они будут в воздушном пространстве через 30 мин. Вероятно, Россия выпустила 3 группы "Шахедов".

Ориентировочные часы подлета дронов-камикадзе в некоторые города Украины:

Кременчуг – 23:30

Кривой Рог – 23:45

Миргород — 23:51

Черкассы — 00:00

Умань — 00:20

Киев — 00:40

Добавим, что воздушная тревога объявлена в восточных и южных областях: в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Николаевской регионах. Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.

Напомним, четверг, 9 февраля, в Запорожской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Позже в Запорожском городском совете уточнили, что взрывы прогремели в соседней общине.

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