В ближайшее время Украина добьется большого успеха на фронте — разведка Эстонии

Сейчас украинские военные проводят подготовительные операции, а резервы Российской Федерации в это время иссякают.

Разведка Эстонии считает, что в ближайшее время Украина может рассчитывать на большой успех на фронте. Об этом свидетельствуют действия украинских войск при контрнаступлении и признаки осложнений для оккупационной армии РФ.

Об этом заявил руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.

Он рассказал о тактике ВСУ по уничтожению командных пунктов и логистических центров российских войск точечными ударами, об успехах в районах под Бахмутом и о том, что российские резервы иссякают.

"Все это говорит о том, что украинцы близки к большому успеху", – сказал Гросберг.

По его словам, подготовительные наступательные операции, которые сейчас проводят ВСУ, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью атакуют важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу.

Эстонский полковник также рассказал о том, что украинским подразделениям под Бахмутом удалось захватить ключевые участки местности к северу и югу от города, что позволяет вести артиллерийский обстрел удерживаемого российскими войсками города и контролировать дороги, ведущие к нему. Это, по словам Гросберга, затрудняет снабжение и поддержку расположенных там российских подразделений.

Кроме того, большое влияние имеет тот факт, что российские воздушно-десантные войска, дислоцированные в Бахмуте с весны и до сих пор привязаны к городу, несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв. Учитывая, что "ВДВ" — это "элитное российское подразделение", бойцы которого обладают высоким боевым духом, такая тактика истощения, безусловно, сказывается на их мотивации.

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Гросберг напомнил, что на южном фронте, в районе Запорожья и Великой Новоселовки, украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты оккупантов в этом районе. Эстонский полковник особо отметил попадание в гостиницу в Бердянске, во время которой удалось ликвидировать заместителя командующего Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг также обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова, которого сняли с должности якобы из-за его критики в адрес российского генштаба и утечки записей о положении 58-й армии под его командованием. Попов заявил, что части очень долго находятся на передовой и не заменяются, а солдаты массово погибают из-за артиллерии противника.

"Все это говорит о том, что резервы Российской Федерации иссякают, поскольку подразделения не ротируются", — констатировал Гросберг.

Эстонский разведчик отметил и то, что на Сватовском и Купянском направлениях российские войска хоть и нанесли наибольшее количество ударов и добились определенных успехов, но пока далеки от тактического прорыва. Цель давления там — заставить Украину перебросить войска из-под Бахмута и других мест, где они имеют успех, объяснил Гросберг.

Напомним, командующий Сил обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский объяснил, что наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет не так быстро, как хотелось бы, из-за мощной подготовки армии РФ к обороне.

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