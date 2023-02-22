В ближайшее время в Украину прибудут первые танки от партнеров с подготовленными экипажами — Резников

В ближайшее время Украина ожидает получить от партнеров современные танки, тем временем российский металлолом уже направляется в ЕС в виде музейных экспонатов.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", – написал Резников.

Глава Минобороны добавил, что российские танки смогут "ворваться" в территорию ЕС и НАТО только в виде музейных экспонатов.

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"Сегодня ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам. 24 февраля граждане четырех стран — Германии, Литвы, Латвии и Эстонии — одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европы через Украину только в виде музейных экспонатов. Летом первые такие экспозиции принимали наши друзья в Польше и Чехии", — сообщил министр.

Резников добавил, что это должно стать сигналом для россиян — в Европе вблизи посмотрят на их настоящее лицо, "которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще – отвращение и презрение".

"Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 20 февраля, во время визита в Мунстер, где учат украинских военных, подчеркнул, что поддержал бы решение других западных стран поставлять Украине больше танков Leopard немецкого производства.

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