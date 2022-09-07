В ближайшем к Беларуси селе со страхом ждут возможного наступления тех, с кем недавно еще роднились и работали

На украинско-белорусской границе не спадает напряжение, близость к админгранице с северными соседями заставляет местных быть особенно внимательными и осторожными.

В ближайшем к границе селе ни одно чужое авто не проедет не замеченным, равно как не пройдет и человек. Многие леса и озера станут препятствием для броненосцев, но не для диверсантов, говорится в ТСН.

В селе Хабарище людей почти не осталось. «Домов 60 было, а в каждом доме по 5 детей, а теперь нет ничего. 11 домов осталось, вымерло село, но многие из наших семей поехали в Беларусь, там подняли колхозы. Дочь в Беларуси живет, переживает, по Интернету все смотрит, а мы мало общаемся», — рассказывает местная жительница Надежда Мартинец, прожившая здесь более полувека.

Почты, магазина и церкви в селе нет. В этих полесских селах у всех есть родственники в Беларуси, раньше ездили туда на работу. Дед Михаил работал там до 1996 года лесником. «Никто не думал, что так может сделать их батька, пойти на нас войной, чтобы стравить нас из этого мира», — говорит мужчина.

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Реки и озера в двух километрах от села поделены пополам с Белорусами. До ближайшей их деревни всего пять километров. По реке на лодках передвигаются только пограничники, другим нельзя. Здесь люди уже больше боятся не танков, а диверсантов, потому что спрятаться есть где. Поэтому в этом году местным ограничили доступ в лес за ягодами и грибами.

Ранее в этой деревне телевидение было либо белорусским, либо российским, украинские башни не добивали. Сейчас немного ситуация изменилась к лучшему. Деду Николаю 88 лет и об обучении белорусов под границей узнал с украинского телевидения, но не верит, что они сюда пойдут. «Они сюда не пойдут, я говорил, что дали бы мне какой-нибудь автомат, то несколько тараканов забил бы», — говорит дедушка.

Он хорошо помнит Вторую мировую, дед Николай говорит что, тогда, что сейчас российские оккупанты мало чем отличаются, те в 43-м были хуже немцев. «Немец гражданских не избивал, как мы убегали, вывозил село в Беларусь, но не избивал», — рассказывает мужчина.

Несмотря на угрозу с севера, местные не выезжают, но со страхом поглядывают на соседний уже не наш лес и реку и готовятся к зиме. Урожай собрали, дровами и лекарствами запаслись. «Боимся и днем дома запираем, кажется танки пойдут, боимся», – говорят люди.

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