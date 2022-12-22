В ближайшие дни: эксперт рассказал, когда Россия может снова атаковать Украину и сколько ракет планирует выпустить

К сожалению, Россия не прекратит ракетный террор против украинцев.

В ближайшие дни Российская Федерация может осуществить очередную массированную атаку по Украине, выпустив от 70 до 90 ракет.

Такое мнение 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, оккупационные войска могут использовать для атаки бомбардировщики Ту-95, "Калибры", а также противокорабельные ракеты. Кроме того, существует большой риск применения иранских беспилотников "Shahed 136".

"По состоянию на сегодняшний день есть информация, что подготовка к таким ударам действительно ведется. К сожалению, это прогнозируемо, ведь понятно, что до конца года российский агрессор не будет медлить с тем, чтобы испортить украинцам Рождество и Новый год", — отметил Мусиенко.

Он уверен, что, к сожалению, Россия не прекратит ракетный террор. В ее планах – уничтожить инфраструктуру. Впрочем, военный эксперт заверил, что воздушные силы Украины, войска противовоздушной обороны, а также наши энергетики готовятся к возможным атакам врага.

Россия планирует атаковать Украину на Рождество или Новый год

Напомним, ранее военный эксперт полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что новый ракетный удар РФ по энергетической системе Украины может произойти 25-30 декабря.

Такой же прогноз сделал эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. Он считает, что российские террористы в очередной раз могут атаковать Украину ракетами 25-29 декабря.

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