В ближайшие дни наступление ВСУ на востоке активизируется — прогноз аналитика

В ближайшее время температура воздуха снизится и проходимость тяжелой техники может улучшиться. Это, в свою очередь, изменит темпы контрнаступления украинских защитников.

В ближайшие дни наступление ВСУ на востоке Украины активизируется.

Такое предположение высказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в эфире Радио НВ.

"На днях ситуация должна активизироваться прежде всего потому, что по крайней мере в районе Кременной и Сватового начнуться температуры ниже нуля. Это, соответственно, означает, что вся та грязь, которая сейчас есть, все бездорожье должно замерзнуть. И это позволит украинской технике двигаться, украинским грузовикам — подвозить больше боеприпасов. Это должно активизировать наступательные действия на фронте", — убежден Михайлов.

Он подчеркнул, что ВСУ, скорее всего, не прекратят освобождать территорию Украины зимой. Больше того, морозная погода сыграет украинским защитникам на руку. Такие случаи уже были в мировой истории.

"В этих регионах, прежде всего во время Второй мировой, наступательные действия активизировались зимой. И преимущество имела та сторона, которая лучше к ней подготовлена. Например, зимой 1941-1942 годов это были советские войска, которые имели лучшее зимнее обмундирование. Пока это скорее всего, украинские войска, потому что они чувствуют помощь и Западу, и от волонтеров (намного лучше, чем российские). Так что преимущество будут иметь именно украинские войска. И я бы ожидал наступательных действий именно с их стороны", — подчеркнул эксперт.

Представитель Восточной группировки Сергей Череватый также считает, что будущие погодные условия значительно повлияют на ситуацию на фронте. По его словам, сильные дожди, туман и слякоть, скорее всего, притормозят атаку с обеих сторон. Оккупантам будет особенно сложно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что российские оккупационные войска могут устроить новые обстрелы объектов энергетики Украины в течение следующей недели.

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