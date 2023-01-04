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В ближайшие дни ожидаем массированную ракетную атаку россиян — ОК "Юг"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В ближайшие дни ожидаем массированную ракетную атаку россиян — ОК "Юг"

Фото: Associated Press

В ВСУ призвали украинцев быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Страна-агрессор Россия может осуществить очередную ракетную атаку 6-7 января на православное Рождество.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Анализируя, мы ожидаем, что новая ракетная атака оккупантов может быть в районе православного Рождества (6-7 января — ред.)", — сказала она.

Гуменюк призвала украинцев быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, особенно в ночной период, потому что российские военные могут запускать дроны для атак по населению.

Россия готовится к новой ракетной атаке

В разведке сообщили, что следующая ракетная атака России зависит от многих факторов, в том числе наличия ракет. Поэтому назвать точную дату ожидаемого обстрела пока сложно. Впрочем, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что средний интервал между атаками – 1,5-2 недели.

Напомним, что во время массированного обстрела Украины 31 декабря Россия впервые применила ракетоносители из Каспийского моря. Россиянам все труднее доставлять на Черноморское побережье свои запасы.

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Дата публикации
Просмотры
2211
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