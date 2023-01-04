В ближайшие дни ожидаем массированную ракетную атаку россиян — ОК "Юг"

В ВСУ призвали украинцев быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Страна-агрессор Россия может осуществить очередную ракетную атаку 6-7 января на православное Рождество.
Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Анализируя, мы ожидаем, что новая ракетная атака оккупантов может быть в районе православного Рождества (6-7 января — ред.)", — сказала она.
Гуменюк призвала украинцев быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, особенно в ночной период, потому что российские военные могут запускать дроны для атак по населению.
Россия готовится к новой ракетной атаке
В разведке сообщили, что следующая ракетная атака России зависит от многих факторов, в том числе наличия ракет. Поэтому назвать точную дату ожидаемого обстрела пока сложно. Впрочем, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что средний интервал между атаками – 1,5-2 недели.
Напомним, что во время массированного обстрела Украины 31 декабря Россия впервые применила ракетоносители из Каспийского моря. Россиянам все труднее доставлять на Черноморское побережье свои запасы.
Читайте также: