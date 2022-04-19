В ближайшие дни в Киев приедет премьер Испании: с кем встретится политик

В ближайшие дни в Киев приедет премьер Испании: с кем встретится политик

Премьер-министр Испании Педро Санчес приедет в Украину в ближайшее время.

Испанский премьер Педро Санчес в ближайшие дни отправится в столицу Украины Киева для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил во вторник источник в правительстве в комментарии Reuters.

Санчес, как отмечается, возьмет пример нескольких других европейских лидеров, в том числе президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также премьеров Великобритании и Чехии, которые приезжали в Украину после нападения России в знак поддержки ее президента и народа.

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Кроме того, Санчес заявил 18 апреля, что Испания снова откроет свое посольство в Киеве, которое не работало с 24 февраля.

Напомним, Джонсон обсудит с лидерами НАТО и ЕС введение более жестких санкций против России.

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