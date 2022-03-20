В ближайшие дни в Украину из США привезут системы ПВО — Данилов

Украина должна получить "Стингеры", "Джавелины", противотанковые комплексы.
Через несколько дней Украина получит от США системы противовоздушной обороны, а также другую военную технику и оружие.
Об этом в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Они (США – ред.) публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы. Это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны", — сказал Данилов.
В Белом доме раньше сообщили, что украинские военные получат от США:
- 800 зенитно-ракетных комплексов Stinger,
- 2 тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin,
- тысячу единиц легкого противоброневого оружия,
- 6 тысяч противоброневых систем AT-4,
- 100 БПЛА,
- 100 гранатометов,
- 5 тысяч винтовок,
- тысячу пистолетов,
- 20 млн разных боеприпасов,
- 25 тысяч бронежилетов,
- 25 тысяч шлемов.
Раньше секретарь СНБО заявил, что "большая война на территории Европы может произойти, если проиграет Украина".
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