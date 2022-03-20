В ближайшие дни в Украину из США привезут системы ПВО — Данилов

В ближайшие дни в Украину из США привезут системы ПВО — Данилов

Украина должна получить "Стингеры", "Джавелины", противотанковые комплексы.

Через несколько дней Украина получит от США системы противовоздушной обороны, а также другую военную технику и оружие.

Об этом в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Они (США – ред.) публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы. Это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны", — сказал Данилов.

В Белом доме раньше сообщили, что украинские военные получат от США:

800 зенитно-ракетных комплексов Stinger,

2 тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin,

тысячу единиц легкого противоброневого оружия,

6 тысяч противоброневых систем AT-4,

100 БПЛА,

100 гранатометов,

5 тысяч винтовок,

тысячу пистолетов,

20 млн разных боеприпасов,

25 тысяч бронежилетов,

25 тысяч шлемов.

Раньше секретарь СНБО заявил, что "большая война на территории Европы может произойти, если проиграет Украина".

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