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В ближайшие дни в Украину из США привезут системы ПВО — Данилов

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В ближайшие дни в Украину из США привезут системы ПВО — Данилов

U.S. Department of defense

Украина должна получить "Стингеры", "Джавелины", противотанковые комплексы.

Через несколько дней Украина получит от США системы противовоздушной обороны, а также другую военную технику и оружие.

Об этом в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Они (США – ред.) публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы. Это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны", — сказал Данилов.

В Белом доме раньше сообщили, что украинские военные получат от США:

  • 800 зенитно-ракетных комплексов Stinger,
  • 2 тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin,
  • тысячу единиц легкого противоброневого оружия,
  • 6 тысяч противоброневых систем AT-4,
  • 100 БПЛА,
  • 100 гранатометов,
  • 5 тысяч винтовок,
  • тысячу пистолетов,
  • 20 млн разных боеприпасов,
  • 25 тысяч бронежилетов,
  • 25 тысяч шлемов.

Раньше секретарь СНБО заявил, что "большая война на территории Европы может произойти, если проиграет Украина".

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