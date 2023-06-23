"В ближайшие месяцы будут активные боевые действия": Скибицкий о планах на фронте

Российские оккупанты не могут создать мощных ударных группировок, они пытаются удержать захваченные украинские территории. Однако ВСУ готовятся к боям.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

"Прежде всего, они все-таки будут пытаться осуществить меры по содержанию тех территорий, которые они захватили. Это Херсонская, Запорожская области. И основное – то, что у них не получается никак – это все-таки выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Способны ли они. они это сделать? В ближайшее время нет.

Потому что мы не видим создания мощных ударных группировок. У них есть проблемы с комплектованием, прежде всего, вооружением и военной техникой. Новые подразделения, части и соединения необходимо соответствующим образом оснастить вооружением, техникой. И реально мы сейчас наблюдаем, что то вооружение, которое снимается со складов хранения, с арсеналов, требует ремонта, усовершенствования, модернизации.

Если есть санкции, если не хватает мощностей – а в Российской Федерации однозначно сейчас не хватает мощностей, даже, несмотря на то, что они перевели свою экономику на военные рельсы – это совсем другой масштаб, чем это было в Советском союзе. Потому есть проблемы. Все новые комплектующие сейчас части противник пытается очень быстро вооружить. Это не выходит. И мы это видим даже на примере тех подразделений, которые перемещаются на территорию Беларуси, где они проходят подготовку", – сказал он.

По его словам, украинская сторона знает о планах оккупантов.

"На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонного характера, потому что наша стратегическая цель и цель – это освобождение всех наших территорий. Россияне будут пытаться все же таки выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию", или не закончили. Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета — удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых группировок. Российское командование, например, уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов, после чего можно будет и делать оценку возможностей Российской федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю. кампанию", — добавил он.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинцам следует готовиться к очередным массированным ударам ВС РФ осенью и зимой.

Подоляк отметил, что гражданам Украины нужно понимать, что "большая война все еще продолжается". Однако условия отличаются от начала конфликта.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что поведение высшего военно-политического руководства России и всей российской пропаганды свидетельствует об обеспокоенности и страхе перед наступательными действиями Сил безопасности и обороны Украины.

По данным Генштаба, по состоянию на 23 июня 2023 года, агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.