В ближайшие месяцы можно окончательно дожать РФ: у Зеленского заявили о понимании партнеров

Западные партнеры понимают, что Украине нужно вооружение и ускорение его передачи.

Западные партнеры понимают, что в ближайшие месяцы можно окончательно дожать Россию на фронте, и нужно ускорять передачу Украине необходимого вооружения.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, западные партнеры понимают важность недопущения затягивания войны в Украине.

"Все понимают, что войну нельзя затягивать, не надо позволять, чтобы она (Россия – ред.) уменьшила интенсивность боевых действий, чтобы она (война – ред.) была еще год или два, или три. Наши партнеры это понимают, что можно в ближайшие месяцы окончательно дожать Российскую Федерацию, и для этого нам нужен определенный инструмент, и передачу его надо ускорять", – рассказал Подоляк.

Он отметил, что процессы по передаче Украине вооружения уже происходят гораздо быстрее. Советник главы ОП уточнил, что большинство политических решений уже приняты и сейчас больше стоит вопрос логистики.

"Потому что все политические решения, принципиальные решения по поводу того, как эта война должна закончиться, наши партнеры приняли", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, по словам главы Минобороны Алексея Резникова, Украине для полноценной подготовки к деоккупации территорий понадобится несколько месяцев.

В то же время, российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский по итогам заседания в формате "Рамштайн" пришел к выводу, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшие недели, а не до конца весны, как ожидалось.

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