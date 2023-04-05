В ближайшие месяцы: Подоляк назвал конкретные сроки освобождения Крыма

Такой оптимистический прогноз по освобождению Крыма он объясняет логикой войны.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что Украина деоккупирует Крым за очень короткое время – через 5-7 месяцев.

Такое мнение он высказал в интервью Радио Свобода

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"Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, который математически выверен. Я еще раз говорю, нет в России достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны, совершенно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. Мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма", – пояснил он.

Михаил Подоляк считает, что 2023 будет тяжелым для Крыма, поскольку российская пропаганда хорошо работала.

"Это будет деблокада обширной территории, на которой россияне очень и очень вкладывались в пропаганду, в уничтожение всего украинства. И вообще – Россия, это ведь не страна, которая производит конкурентность, демократию или свободу. Это страна лагерь. Она все это запрещает". Нам придется все это чистить и достаточно тяжело", – добавил советник главы ОП.

Освобождение Крыма

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны разрабатывает концепцию по деоккупации украинского Крыма. Она состоит из 12 шагов. В частности, среди них – уничтожение Крымского моста, соединяющего полуостров с материкой РФ, программа "Детоксикация", подобная немецкой после Второй мировой войны. Эта программа будет отражена в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма.

Тем временем в Крыму российские оккупанты через несколько недель построили целую сеть окопов и заграждений из-за возможного контрнаступления ВСУ. Так, вдоль побережья Черного моря они установили противотанковые обрубки, артиллерийские установки и вырыли рвы.

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