В ближайшие недели может появиться шанс дожать Россию на прекращение огня - Зеленский

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели или месяцы может появиться реальная возможность вынудить Россию согласиться на прекращение огня.

Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, это стало бы серьезным шагом к завершению войны, хотя и не будет означать ее окончательного завершения.

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«Прекращение огня — это самый большой шаг к окончанию войны, но не ее конец. К сожалению, мы имеем дело с россиянами», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что полное прекращение боевых действий дало бы Украине время и пространство для укрепления гарантий безопасности, которые делают невозможным возвращение к горячей фазе конфликта. Это также, по его мнению, откроет путь к реальной дипломатии.

Ранее в Белом доме признали, что перемирие между Украиной и РФ не состоится до Пасхи, которую в этом году празднуют 20 апреля.