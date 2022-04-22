В близлежащих к Киеву городах до сих пор голодают люди, выживают только благодаря волонтерам

Женщины на Киевщине сплотились и напекли 500 пасок и отвезли их в Бучу и Ирпень, где до сих пор есть голодные люди, которые уже давно не видели нормальной еды.

Виктория без остановки на своей домашней кухне готовит паски со вторника, говорит ТСН, что все пекутся с молитвой о победе. Сейчас у нее последний замес теста и будет личный рекорд – в 100 пасок. Это Викина инициатива — она очень хотела, чтобы тепло из домов, которые уцелели, досталось туда, где хозяйки не могут накормить свои семьи на Пасху. «Можно было бы купить паску, это было бы дешевле и проще, но моя цель была именно домашняя», – убеждает женщина.

Она объявила о такой идее на своей странице в социальной сети и даже не ожидала такого отклика. «Я просила физически помочь, кто рядом живет и так нас человек 20, такая пасхальная армия», — в шутку говорит Вика.

Соседка Елена на своей кухне вынимает последнюю партию домашних пасок по Викиному рецепту. «Ты сидишь смотришь новости, как больно этим людям в Киевской области и ничего не можешь сделать», — вспоминает женщина.

Поэтому Елена сделала два десятка пасок, а ее 7-летний сын помогает украшать. Он хорошо знает, куда поедет эта выпечка. «Там, где у людей нет кухни, которые нарушили россияне», — говорит мальчик и мечтает, чтобы паска, которую он украшал, достался именно ребенку.

Кроме физической помощи к инициативе присоединилось множество людей деньгами. Поэтому кроме куличей в Бучу и Ирпень едут строительные материалы и все, что нужно для пасхальной корзины. Семья Виктории паковали продукты всю ночь.

Екатерина, которая с начала апреля работает в волонтерском центре говорит, здесь много голодных людей. Первые дни они радовались кипятку, а когда видели горячую пищу, не могли начать ее есть. «Был дедушка, он смотрел на борщ и плакал», – рассказывает волонтер.

Ирина пришла за горячим чаем, а когда узнала, что будут раздавать паски, осталась. Она уже давно не ела нормальной еды. Женщина готовит на огне, а живет в машине, потому что дома просто не осталось.

Вика с командой едут на окраине Бучи, и тут выстраивается очередь. Некоторые люди достают паски из пакетов, чтобы просто ощутить запах домашней выпечки. Им негде купить продукты, здесь не работают магазины, а гуманитарка на окраине доезжает не всегда. «Благодаря волонтерам, что мы выжили, мы месяц хлеба не видели, а когда хлеб приехал, мы делились кусочками с соседями», – рассказывают люди.

Женщины в Киевской области напекли 500 пасок и отвезли их в Бучу и Ирпень, где до сих пор есть голодные люди

Вокруг пленки, скотча, монтажной пены разворачивается ажиотаж. В домах очень холодно нет света, газа, а дождь затекает в дома. Вове досталось полмотка пленки, ее приделывает к крыше, чтобы та не протекаа.

Вика, которая думала, что ее акция будет однократной понимает, что снова вернется в разрушенные города и села. Ее поразили даже не разрушения, а то, что люди до сих пор голодны. «Мы везли 500 наборов, полторы тонны, эта машина была полная, я думала, что это много, а это мало. Здесь просто ждут еду», — ошеломленно говорит женщина.

Люди разбирают последние паски и благодарят всех, кто или на своей кухне, или на фронте приближают нашу победу.

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