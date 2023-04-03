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В Bloomberg назвали убийство пропагандиста Татарского еще одним поворотом в войне

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В Bloomberg назвали убийство пропагандиста Татарского еще одним поворотом в войне

Фото: Associated Press

Все пошло не так, как предполагал Путин.

Война России против Украины приобретает переломный характер. Убийство российского пропагандиста Владлена Татарского является еще одним поводом так утверждать.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Другие российские националисты тем временем жалуются на то, что военное поражение РФ все ближе и неизбежно. Причиной тому, в частности, и накопление Украиной сил для анонсированного контрнаступления.

В случае, если Украина вернет столько же или больше территорий, чем во время контрнаступления на Харьковщину и Херсонщину в прошлом году, это приведет к еще большему количеству внутренних конфронтаций в России. Это повысит градус в борьбе за сброс ответственности в неудачах РФ на войне.

Сейчас все идет не так, как предполагал ранее Владимир Путин, отмечает Bloomberg.

Тем временем уголовное дело о подрыве Владлена Татарского в Петербурге переквалифицировали в теракт.

Российские следователи утверждают, что планирование и организация ликвидации пропагандиста-"военкора" Владлена Татарского якобы осуществлялась с территории Украины.

ТСН.ua собрал все, что известно о так называемом "военном коре" Татарского.

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Дата публикации
Просмотры
1778
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