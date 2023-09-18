В Болгарии фермеры вышли на протест из-за продолжения импорта из Украины агропродукции (фото)

Участники протеста настаивают, что им до 30 сентября должны выплатить полную сумму возмещения.

В Болгарии сельхозпроизводители и переработчики вышли на акцию протеста по решению парламента не продлевать запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника после 15 сентября.

Об этом пишет Forbes Bulgaria.

Как отмечается, протестующие настаивают на том, что им до 30 сентября должны выплатить полную сумму возмещения возросших затрат на производство в результате войны в Украине и отмену лимита помощи, а также немедленно выплатить государственную помощь для компенсации фермерам, которые имеют полностью необработанную землю.

Кроме того, протестующие требуют продления запрета на ввоз из Украины подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса.

"И замороженных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов пчеловодства из Украины, а также усиление контроля за происхождением, качеством и безопасностью импортированной в страну сельскохозяйственной продукции", — пишет издание .

Они также выманивают предоставление необходимых средств для переоформления существующих и предоставления новых государственных дотаций. В частности, включая выплаты для производителей винограда, картофеля, малины, тепличной продукции и табака, а также для производителей меда и животноводческой продукции.

Как отметил премьер-министр болгарского правительства Николай Денков, протест фермеров сейчас проходит с требованиями, которые решены, или с теми, которые не могут быть решены, потому что устанавливаются сроки, которые невозможно выполнить.

"Мы ведем разговор с производителями зерна, и решение о снятии запрета на зерно не могут принимать только производители", – подчеркнул Николай Денков.

Напомним, что на побережье Болгарии найден беспилотник со взрывчаткой.