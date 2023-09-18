Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Болгарии на побережье Черного моря нашли дрон: в Минобороны страны сделали заявление

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1236
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Болгарии на побережье Черного моря нашли дрон: в Минобороны страны сделали заявление

FPV-дрон/Фото иллюстративный

Точно сказать, чей это был беспилотник и откуда он прилетел – невозможно.

Дрон, найденный на побережье Черного моря в селе Тюленово, вероятно, связан с войной, которую Россия развязала против Украины.

Такое мнение высказал глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев, пишет CNN.

По его словам, упавший на побережье дрон "связан с войной, которую РФ развязала против Украины". Однако точно сказать, чей это был беспилотник и откуда он прилетел – невозможно. Сколько именно БпЛА пролежал – тоже непонятно. Однако это уже не первый подобный случай.

“Уже есть случаи падения останков дронов и других боеприпасов. У нас нет оснований полагать, что эта война обойдет нас стороной”, — подчеркнул министр.

Отметим, что беспилотник обнаружили в ночь на понедельник, 18 сентября, на побережье Черного моря в селе Тюленово.

Напомним, что Молдова готова помогать нашему государству с транзитом зерна. Ведутся переговоры между Украиной, Румынией и Европейской комиссией.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1236
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация