В больницах Украины отныне официально будут работать военные священнослужители – МОЗ

Они могут оказывать помощь не только пациентам, но и их родным и медицинскому персоналу.

В больницах Украины теперь официально будут работать капелланы – военные священнослужители.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В условиях полномасштабной войны в Украине чрезвычайно важно ввести целостный подход к оказанию медицинской помощи, учитывающий как физические, так и психосоциальные аспекты каждого пациента. Во многих ведущих странах мира должность капеллана приравнена к должности врача и психолога, и он является полноправным членом мультидисциплинарной команды больничного учреждения", — отмечает МОЗ.

Отныне в Национальный классификатор медицинских интервенций включен такой вид вмешательства по поддержке пациентов, как духовная опека, что, в частности, является неотъемлемой составляющей паллиативной помощи.

Капелланская опека распространяется не только на пациентов, а также на членов их семей и медицинских работников и другой больничный персонал. При этом капелланские службы формируются с обязательным соблюдением принципа межконфессиональности, а капелланские услуги предлагаются исключительно на добровольной основе.

Первых капелланов официально приняли на работу в медучреждения Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей.

"Во многих ведущих странах мира должность капеллана приравнена к должности врача и психолога, и он является полноправным членом мультидисциплинарной команды больничного учреждения", — говорится в сообщении.

Среди требований к лицам, которые будут занимать должность капеллана в медучреждениях – высшее богословское образование, а также опыт прохождения последипломной клинической подготовки.

Напомним, в ВОЗ заявили, что к 2030 году резко возрастет уровень различных хронических заболеваний, в частности, болезней сердца и диабета. Эксперты считают, что за 8 лет зарегистрируют 500 млн. новых случаев неинфекционных заболеваний во всем мире.

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