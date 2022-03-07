В больнице Днепра рассказали истории пострадавших из-за войны мужчин: ждут встречи с любимыми (фото)

Их ждет долгий путь реабилитации.
В областной больнице имени Мечникова в Днепре спасают пострадавших мужчин из-за российской агрессии из разных уголков Украины. К празднику 8 марта они мечтают о любви.
Об этом 7 марта рассказал генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко.
По его словам, мужчины ждут встречи с любимыми, всеми силами пытаясь встать с больничной койки.
"Владиславу 20, родился в Лисичанске. Только пришел в себя, начал общаться с девушкой, которая должна приехать завтра, на 8 Марта", — написал врач.
Еще один пострадавший – Олег. Он родился в Минске, жил в Запорожье, получил тяжелое ранение в Волновахе.
"Кризис прошел. В Мечникова пришло их спасение. Впереди встречи с непредсказуемыми продолжениями. А дальше их ждет долгий путь реабилитации, где их любимая женщина играет важнейшую роль", — рассказал Рыженко.
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