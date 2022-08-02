В больнице Кракова скончался медик, после ракетного удара РФ по Виннице переживший контузию

Умер детский врач-невролог Павел Ковальчук, получивший ранения и ожоги во время российского ракетного обстрела Винницы 14 июля.
Врач Павел Ковальчук скончался в больнице польского Кракова, куда его госпитализировали после ракетного удара по Виннице.
Об этом говорится на странице "Нейромеда".
Известно, что в день атаки РФ, 14 июля, Павел Ковальчук был на рабочем месте – в диагностическом центре. В результате вражеского ракетного обстрела помещение клиники выгорело дотла.
После атаки мужчину госпитализировали в больницу Винницы, а 19 июля транспортировали санавиацией в Краков, поскольку его состояние ухудшилось.
Врач волонтерской оперативной медицинской группы "Плотва" Владимир Горнович "Суспільному" сказал, что его коллега "пережил взрыв (считайте, контузию), ожоговый шок, болевой шок".
Напомним, в Виннице скончалась 20-летняя девушка, пострадавшая от российской ракеты.
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