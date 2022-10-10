В больнице Луганской области оккупанты рядом с больными детьми разместили своих раненых

Детей не долечивают и выписывают, чтобы освободить койкоместа для раненых оккупантов, в том числе бывших узников-"вагнеровцев".

Российские оккупанты продолжают нести на фронте значительные потери.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 10 октября.

Так, по состоянию на 9 октября, действовавшая на Херсонском направлении батальонная тактическая группа противника от 150 мотострелковой дивизии, состоявшая преимущественно из мобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими.

На оккупированные территории в местные больницы, которые используются захватчиками в качестве госпиталей, дополнительно прибывают группы медработников.

В детской больнице одного из населенных пунктов Луганщины, российские оккупанты, рядом с больными детьми, разместили своих раненых. Среди них и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "Вагнер". Нередки случаи, когда детей не долечивают и выписывают, чтобы освободить койкоместа.

В то же время, россияне продолжают прикрываться гражданским населением оккупированных территорий как живым щитом. Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области одновременно с учебным процессом продолжается размещение военнослужащих подразделений оккупационных войск.

Ранее в Генштабе сообщили, что в течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

Украинская авиация нанесла 5 ударов по сосредоточению вооружения и военной техники РФ.

По последним данным, в результате обстрела армии РФ 10 октября погибли 11 человек и травмированы — 89 человек. Всего повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов.