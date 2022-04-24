В больнице Одессы рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в результате ракетного удара

В больнице Одессы рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в результате ракетного удара

В результате обстрела Одессы российскими войсками накануне Пасхи пострадали и госпитализированы 10 человек.

По состоянию на 24 апреля все госпитализированные пациенты из-за атаки РФ находятся в стабильном состоянии. Почти у всех ранения средней и тяжелой степени тяжести: осколочные, ожоги и порезы, переломы.

Об этом сообщил Николай Турчин, директор одной из одесских больниц.

По его словам, ранения связаны с выбитыми стеклами. Еще несколько пострадавших, спасаясь от пожара, прыгали с верхнего этажа на крышу подъезда, в результате чего получили другие травмы.

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"Все 10 пострадавших находятся в стабильном состоянии. Есть 2 пациента, которые планируем выписывать домой. Другие нуждаются в дальнейшем лечении", – отметил Турчин.

Он подчеркнул, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, с людьми тоже работают психологи. Турчин заверил, что больницы готовы принимать других пострадавших в любое время.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель ракетных ударов по Одессе — это террор со стороны российских захватчиков. Глава МИД призвал признать Россию спонсором терроризма и обращаться с ней соответственно.

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