В больнице Одессы рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в результате ракетного удара

В результате обстрела Одессы российскими войсками накануне Пасхи пострадали и госпитализированы 10 человек.
По состоянию на 24 апреля все госпитализированные пациенты из-за атаки РФ находятся в стабильном состоянии. Почти у всех ранения средней и тяжелой степени тяжести: осколочные, ожоги и порезы, переломы.
Об этом сообщил Николай Турчин, директор одной из одесских больниц.
По его словам, ранения связаны с выбитыми стеклами. Еще несколько пострадавших, спасаясь от пожара, прыгали с верхнего этажа на крышу подъезда, в результате чего получили другие травмы.
"Все 10 пострадавших находятся в стабильном состоянии. Есть 2 пациента, которые планируем выписывать домой. Другие нуждаются в дальнейшем лечении", – отметил Турчин.
Он подчеркнул, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, с людьми тоже работают психологи. Турчин заверил, что больницы готовы принимать других пострадавших в любое время.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель ракетных ударов по Одессе — это террор со стороны российских захватчиков. Глава МИД призвал признать Россию спонсором терроризма и обращаться с ней соответственно.
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