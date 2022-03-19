В больницу каждый день свозят трупы солдат из ЛНР, а родственники погибших выстроились в очереди возле райисполкомов — Генштаб

Родственникам погибших солдат выдают справки о смерти.
Российская армия терпит большие потери в войне против Украины. Каждый день в областную больницу Луганщины свозят трупы 2-го армейского корпуса, название-прикрытие "Народная милиция ЛНР".
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
"В Луганскую областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом "200". Это тела солдат 2-го армейского корпуса, который имеет значительные потери. Около райисполкомов выстроились очереди родственников погибших по справкам о смерти", — говорится в сообщении.
Все, что известно о созданном оккупантами гуманитарном аде в Мариуполе, читайте в материале ТСН.ua.
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