В больницу каждый день свозят трупы солдат из ЛНР, а родственники погибших выстроились в очереди возле райисполкомов — Генштаб

В больницу каждый день свозят трупы солдат из ЛНР, а родственники погибших выстроились в очереди возле райисполкомов — Генштаб

Родственникам погибших солдат выдают справки о смерти.

Российская армия терпит большие потери в войне против Украины. Каждый день в областную больницу Луганщины свозят трупы 2-го армейского корпуса, название-прикрытие "Народная милиция ЛНР".

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"В Луганскую областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом "200". Это тела солдат 2-го армейского корпуса, который имеет значительные потери. Около райисполкомов выстроились очереди родственников погибших по справкам о смерти", — говорится в сообщении.

Все, что известно о созданном оккупантами гуманитарном аде в Мариуполе, читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: