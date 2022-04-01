В больницу в Беларуси доставили российских оккупантов с облучениями после Чернобыльской зоны

В больницу в Беларуси доставили российских оккупантов с облучениями после Чернобыльской зоны

При этом облученных выдают за раненых.

В больницу белорусского Гомеля были доставлены российские военные, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 1 апреля.

"В Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека размещены якобы "раненые" военнослужащие вооруженных сил российской федерации, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля российские войска захватили Чернобыльскую зону. Там они вырыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу", который считается настолько опасным, что туда не пускают даже работников ЧАЭС.

31 марта стало известно, что оккупанты покинули территорию ЧАЭС и Славутича.

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