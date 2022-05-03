"В больном уме россиян есть две идеи": в украинской разведке рассказали о планах оккупантов в Херсоне

"В больном уме россиян есть две идеи": в украинской разведке рассказали о планах оккупантов в Херсоне

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что россияне планируют делать с оккупированным Херсоном, где хотели провести 27 апреля псевдореферендум, но так и не смогли это сделать.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

Так, по словам Буданова, главная проблема оккупантов — это кадровый голод. "У россиян очень сильный кадровый голод. Те персоны [потенциальные коллаборанты], на которых они делали ставку перед войной, во многих случаях себя совершенно не оправдали. Определенное количество людей согласилось на сотрудничество. Но довольно невысокий процент из тех, кто это сделал, на самом деле способен управлять хотя бы каким-то районом города. Поэтому главная проблема — это кадровый голод", — отметил он.

Начальник ГУР Минобороны сообщил, что у российского оккупационного руководства есть две идеи относительно того, что хочет создать в Херсоне. "В больном уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеют", — говорит Буданов и называет их.

Первая — это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время в Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. Это та идея, которую они сейчас проталкивают.

Вторая идея, которую нечасто можно услышать, однако она имеет место , так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это больной ум, замечает глава ГУР.

Более того, Буданов отмечает, что, вывозя зерно из Херсонской области, Россия преследует идею создать в регионе демографический и гуманитарный кризис путем геноцида.

"Они попытаются сделать демографический кризис, а потом гуманитарный. Только в таком случае они смогут справиться с большинством населения. Очень легко манипулировать настроениями населения, когда у людей забрать все, а потом предлагать гуманитарную помощь. Чтобы не тратить миллионы, они будут тратить копейки, давая крошку хлеба", — сказал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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