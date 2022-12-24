В большей части Украины объявили воздушную тревогу: карта по состоянию на 23 декабря

Не пренебрегайте сигналами о воздушной опасности.

В субботу, 24 декабря, в части украинских областей была объявлена воздушная тревога. Она началась в 11.33 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

По состоянию на 11.40 об опасности известили на востоке, юге, северо-востоке и частично в центральной части страны. В 11:53 тревогу объявили также в Киеве, а в 11:53 – в Киевской области.

Карта тревог Украины по состоянию на 11:40

Напомним, начались 304 сутки российского широкомасштабного вторжения. ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Марьинки. Армия агрессорки России нанесла три ракетных и десять авиационных ударов. Враг также произвел 62 обстрела из реактивных систем залпового огня:

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