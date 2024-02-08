В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза

Сегодня, 8 февраля, с утра по Украине распространяется воздушная тревога.

Воздушные Силы сообщают о возможной угрозе баллистики.

"Херсонская, Кировоградская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения", – отметили Силы обороны юга.

Пройдите в укрытие и находитесь там до объявления об ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью россияне снова атаковали Украину. Обо всех подробностях читайте в новости.

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