В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза

Украинцев предупредили об опасности.
Сегодня, 8 февраля, с утра по Украине распространяется воздушная тревога.
Воздушные Силы сообщают о возможной угрозе баллистики.
"Херсонская, Кировоградская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения", – отметили Силы обороны юга.
Пройдите в укрытие и находитесь там до объявления об ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ночью россияне снова атаковали Украину. Обо всех подробностях читайте в новости.
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