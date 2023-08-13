В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога: в ВСУ предупреждают о ракетах (карта)

В большинстве областей Украины ночью, 13 августа, объявили воздушную тревогу. Украинцев призывают пройти к укрытиям.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

На данный момент воздушную тревогу объявили в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях.

Воздушная тревога 13 августа

В ВСУ предупредили об угрозе ударов крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков РФ.

"Зафиксировано Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Существует угроза применения крылатых ракет!", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 12 августа, во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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