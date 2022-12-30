"В борьбе рождается Нация": Залужный поздравил украинцев с новогодне-рождественскими праздниками (видео)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Он уверен, что Украине "хватит сил одолеть врага".

Видеоприветствие появилось на официальной странице главнокомандующего ВСУ в Facebook.

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Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных — тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага. борьбе рождается Нация. Пусть вас, родные, бережет Господь! Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для России!", — сказал Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил всех, кто защищает родную землю от захватчиков и кто помогает бороться со злом.

"Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, — с Новым Годом и Рождеством! ", — поблагодарил Залужный.

Напомним, посольство США в поздравлении украинцев с наступающим Новым годом.

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