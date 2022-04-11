В Бородянке спасатели обнаружили под завалами тела еще 7 погибших (фото, видео)

В общей сложности из-под завалов уже изъято 19 тел.

В Бородянке в Киевской области украинские спасатели обнаружили под завалами тела еще 7 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Как отмечается, к работам привлечены 226 человек и 42 единицы техники. Также из Киева прибыло 40 добровольцев.

"С начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Напомним, в Бородянке россияне с первых дней оккупации расстреливали мирных жителей и жилые дома. Россияне сбросили бомбы на 9-этажки. И те люди, которые находились в подвалах, оказались заживо погребены. Тогда многие мирные жители умерли от переохлаждения под завалами.

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