В бой идут осужденные женщины: оккупанты завербовали в армию еще полсотни заключенных — Генштаб

Ряды российской армии пополнили 50 заключенных из женской исправительной колонии на оккупированной территории Донецкой области.

Из-за значительных потерь, которые несут оккупанты в боях на горячих участках фронта, командование российской армии пополняет свои ряды осужденными. Вербуют не только мужчин.

Об этом сообщили в субботу, 4 февраля, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ уточнили, что в течение недели оккупанты завербовали около 50 заключенных из женской исправительной колонии города Снежное на временно оккупированной территории Донецкой области.

По информации украинских военных, новобранцев российской армии отправили на территорию Российской Федерации для прохождения военной подготовки.

Напомним, Россия вербует также заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. По данным Генштаба, наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

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