В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали российского командира

В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали российского командира

200-я бригада командира потеряла более полутора тысяч военных.

В боях под Харьковом Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Отмечается, что 200-я отдельная мотострелковая бригада базировалась в военной части 08275 в Печенге Мурманской области. К слову, эта бригада понесла наибольшие потери при выполнении так называемой путинской "специальной военной операции".

"По имеющимся данным, в Украине было уничтожено две батальонные тактические группы 200 омсбр. Общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. По состоянию на утро 29 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 1,72 млн человек. В частности, танков – 597 ед; боевых бронированных машин – 1710 ед; артиллерийских систем – 303 ед.

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