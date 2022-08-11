В боях с оккупантами погибли байкер-нацгвардиец и лейтенант-инженер из Полтавской области

В боях за Украину погибли двое военных из Полтавщины.

Во время обороны Харьковщины погиб нацгвардеец Юрий Ищев, выполнявший боевые задания на Балаклейском направлении. Еще один защитник, главный инженер одного из агропредприятий Валерий Лапухин погиб, выполняя боевое задание в районе села Большая Новоселка Донецкой области.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии и сообщают коллеги одного из погибших воинов в Сети.

Юрий Ищев пошел защищать страну в одно из подразделений Национальной гвардии Украины в Харьковской области уже на второй день после полномасштабного вторжения РФ. У мужчины был боевой опыт, ведь был ветераном АТО.

Юрий родился в Полтаве, но последние несколько лет жил со своей семьей в Валки Харьковской области. Вместе со своим отцом у него был частный бизнес и увлекался мотоциклами.

17 июня нацгвардеец в составе подразделения выполнял боевые задания на Балаклейском направлении. Вблизи поселка Криничное во время ближнего боя с оккупантами получил огнестрельное ранение и погиб на месте.

Юрий родился в Полтаве, но последние несколько лет жил со своей семьей в Валки Харьковской области. Вместе со своим отцом у него был частный бизнес и увлекался мотоциклами. Защитнику было всего 38 лет.

У Юрия остались родители, жена и два сына.

Воевавший на Донетчине Валерий Лапухин погиб 5 августа, выполняя боевое задание в районе села Большая Новоселка. В мирной жизни работал на сельскохозяйственном предприятии, родом из Чутовской общины.

Защитник погиб, так и не встретив своего 30-летия. У воина остались жена, маленькая дочь и сын.

"Валерий был лучшим другом, незаменимым коллегой – все умел, быстро учился, мега ответственно делал свою работу, быстро продвигался по карьерной лестнице… В 2015 году, придя работать специалистом по логистике, впоследствии стал главным инженером агрофирмы. Валерий для нас всегда останется живым, молодым, рядом", – пишут о герое коллеги.

Напомним, Подоляк рассказал, сколько украинских воинов погибает каждый день на фронте.

Между тем потери российских оккупантов в Украине уже достигли 43 тысяч человек.

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