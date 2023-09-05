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В боях с российскими захватчиками погиб доброволец из Колумбии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В боях с российскими захватчиками погиб доброволец из Колумбии

Алехандро Эррера Эвиа

У погибшего остались жена и сын.

В Украине на войне с российскими захватчиками погиб доброволец изКолумбии Алехандро Эррера Эвиа.

Об этом сообщает издание El Tiempo.

В сообщении указывается, что Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", — говорится в материале.

Сообщается, что у погибшего остались жена и сын.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в бою трагически погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий.

Кроме того, мы ранее информировали, что на войне погиб известный украинский актер Алексей Хильский.

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Дата публикации
Просмотры
344
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