В боях с российскими захватчиками погиб доброволец из Колумбии

У погибшего остались жена и сын.
В Украине на войне с российскими захватчиками погиб доброволец изКолумбии Алехандро Эррера Эвиа.
Об этом сообщает издание El Tiempo.
В сообщении указывается, что Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.
"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", — говорится в материале.
Сообщается, что у погибшего остались жена и сын.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в бою трагически погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий.
Кроме того, мы ранее информировали, что на войне погиб известный украинский актер Алексей Хильский.
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