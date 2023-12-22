В боях за Авдеевку сложно: Барабаш рассказал, что враг сменил тактику

Российская оккупационная армия сменила тактику своих действий в Авдеевке Донецкой области. Пока ситуация на этом участке фронта сложная.

Об этом руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил в эфире телемарафона.

"Враг сейчас пытается сейчас точечно пробить. Взяли они для себя приоритеты, условно говоря, три направления, и туда в большинстве своем направляют и технику, и большое количество пехоты. Действительно, сложно. Действительно, очень горячо. Враг будет пытаться реализовать поставленные задачи о взятии города ", — подчеркивает он.

По словам Барабаша, легче не становится. Впрочем, украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков. Линия обороны вокруг Авдеевки держится.

"Конечно, очень непросто. Но не надо разгонять предательских настроений. Ребята держатся, надо им помогать и благодарить за то, что они делают", — отмечает начальник МВА.

Напомним, пресс-секретарь сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что местный Авдеевский коксохим контролируют украинские Вооруженные силы.

В Белом доме считают, что РФ может усилить наступление на Авдеевку с наступлением устойчивых морозов. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби говорит, что оккупанты ждут, пока промерзнет почву, чтобы усилить свои атаки.

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