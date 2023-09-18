В боях за Бахмут были разбиты лучшие бригады: Сырский – о критических потерях РФ

Сырский сообщил, что продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута.

Общая ситуация на восточном направлении остается сложной, оккупанты не оставляют намерений штурмовать позиции ВСУ на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его данным, противник осуществляет активную подготовку к атакам на Купянском и Лиманском направлениях.

"Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещиевки враг проводит многочисленные контратаки по разным направлениям, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонного рубежа. врага, протянувшегося от Бахмута до Горловки", — рассказал он.

Сырский подчеркнул, что в результате успешных действий украинских войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы.

"В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из самых подготовленных и лучших частей врага – 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады", — сообщил командующий.

Сырский добавил, что для организации выполнения задач провел рабочую встречу с командирами бригад, которые сейчас находятся в этом районе.

"В ходе работы были заслушаны выводы по оценке обстановки, определен ряд проблемных вопросов, большинство из которых было решено на месте, уточнены задачи на дальнейшие действия", — отметил он.

Как ранее сообщалось, по данным партизан, оккупанты перекидывают резервы на Запорожское направление.

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