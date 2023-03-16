В боях за Бахмут было ликвидировано около 30 тысяч россиян — Британия в ОБСЕ

Регулярная армия агрессорки России и частная военная компания "Вагнера" в боях за Бахмут в Донецкой области потеряли 20-30 тысяч ранеными и убитыми.

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс, пишет Укринформ.

Впрочем, при таких больших потерях оккупанты продвинулись на этом направлении всего на 25 километров. Но, отмечает Стаббс, в течение последней недели наблюдались интенсивные боевые действия в то время. В частности, в Донбассе, где РФ продолжает наступление.

"Россия терпит чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тыс. "вагнеровцев" и регулярных российских военных", — заявил он.

По подсчетам Стаббса, на каждый пройденный русскими километр приходится около 800 их раненых или убитых военных. В основном это боевики "Вагнера".

Напомним, Институт изучения войны сообщает, что общий темп российского наступления в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями. А украинские Вооруженные силы сейчас имеют возможность возобновить инициативу на фронте. Оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

Также издание Business Insider со ссылкой на данные Института изучения войны пишет, что Россия, несмотря на большие потери среди своих солдат, смогла захватить не более 0,04% украинской территории. В свою очередь War Mapper сообщал, что за этот период россияне смогли захватить только 85 квадратных километров, что эквивалентно 0,01% территории Украины.

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