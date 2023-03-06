В боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ "Холодный Яр": фото

В Украине погиб танковый экипаж 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова в Facebook.

"Я не знаю, куда уже дальше можно разбивать сердце… Наши любимые ребята отошли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, такие веселые, скромные. Они были великолепны. Почивайте с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты и не найдут покоя ни в жизни, ни после смерти", — написала Ирина.

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Боец 93 бригады Владимир Дяченко в комментариях под постом пресс-офицера рассказал о работе этого экипажа и поблагодарил погибших.

"Экипаж был шикарный. Сколько раз они реально помогали нам. Всегда прикрывали пехоту. Благодарность огромная! Земля вам, ребята, пухом! Слава Украине", — написал воин.

В фонде "Повернись живим" уточнили, что во время битвы за город Бахмут Донецкой области погибли Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа, позывной "Тяпа") и Сергей Леонтьев (наводчик).

Отметим, что Виталий Кобец принимал участие в боях в Изюмском районе Харьковской области. Воин рассказывал изданию "Новинарня", что во время боя подбил вражеский танк, а противнику удалось повредить его машину. После этого боец лечился, а затем вернулся на фронт и получил в подчинение два трофейных танка.

Напомним, ситуация в Бахмуте сложная, сейчас там наблюдается самый высокий уровень напряженности. Россияне постоянно штурмуют этот город, пытаясь оккупировать его. "Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения города. Наше сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев. Все это время попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов. Там значительные потери врага, ВСУ уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения "Вагнера" и уменьшили наступательный потенциал противника", — объяснил генерал-полковник Александр Сырский, который 5 марта посетил Бахмут.

Военная разведка Великобритании в своем отчете отмечает, что Украина укрепляет Бахмут элитными подразделениями ВСУ

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