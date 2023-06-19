В боях за Бахмут погибли десятки тысяч военных РФ, половина из них валяются в округе — Жорин

По его словам, в армии РФ – крайне циничное отношение к своему личному составу.

Под Бахмутом тела убитых окупантов остаются валяться на поле боя, российское командование их не собирается забирать.

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, передает FREEДОМ.

По его словам, в армии РФ – крайне циничное отношение к своему личному составу.

"У россиян какой-то стадный эффект: их гонят, гонят, они идут как на убой, знают, что с фронта никто не возвращается, но все равно продолжают туда идти. Более того, я могу с уверенностью сказать, что одной из основных мотиваций в армии РФ по-прежнему есть насилие над подчиненными, когда командиры угрожают, избивают или убивают военных, чтобы они выполнили какую-то задачу", – рассказал Жорин.

Военный отмечает, что РФ потеряла в битве за Бахмут погибшими несколько десятков тысяч человек, половина из которых валяются вблизи города и их тела никто не собирается уносить.

"Это показывает, с кем мы имеем дело. Мы с ними совершенно разные", – подытожил он.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне перебросили в район Бахмута дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Украинские бойцы показали, что происходит вокруг Бахмута. По их словам, больше всего продвижений идет вокруг разрушенного города Бахмут.

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