В боях за Бахмут украинские пограничники выстрелом из антидронового ружья уничтожили вражеский БПЛА

Также разрушены несколько блиндажей российских войск вместе с живой силой противника.

За Бахмут, где оккупанты действуют тактикой малых групп, идут ожесточенные бои. В районе города пограничники уничтожили десятки оккупантов и обезвредили вражеский дрон.

Об этом 12 февраля сообщает Госпогранслужба.

"В течение нескольких суток в Луганской области аэроразведчики во взаимодействии с минометчиками обнаруживали и уничтожали скопления пехоты, огневые позиции и укрытия противника. Пограничники-минометчики также разрушили несколько блиндажей российско-оккупационных войск вместе с живой силой противника", — говорится в сообщении.

В районе Бахмута украинские бойцы из артиллерии уничтожили до четырех пехотных групп оккупантов.

"Здесь защитники постоянно сдерживают штурмы. Часто в ближнем бою", – передает Госпогранслужба.

Во время одного из наступлений в пригороде Бахмута пограничники "выстрелом" из антидронового ружья сбили корректировавший огонь вражеский БПЛА.

После этого украинские бойцы провели контратаку.

"Огневым поражением из стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов защитники стрелковое подразделение россиян отвергли. Потери противника составили: 11 погибших оккупантов и 6 раненых", — добавил источник.

Добавим, что оккупанты на Бахмутском направлении делают ставку больше на живую силу, чем на свою военную технику.

Бои за Бахмут: что известно

Бахмут остается основным направлением удара войск РФ. Только за сутки 10 февраля здесь шли рекордные 54 боя. Врагу пока не удалось перерезать пути поставок для ВСУ.

По словам военных экспертов, окупаемые постоянно штурмуют окрестности Бахмута, однако ВСУ сдерживают нашествие. В то же время украинские бойцы нуждаются в большем количестве боеприпасов.

Также 11 февраля сбит вражеский штурмовик Су-25, бомбивший Бахмут.

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