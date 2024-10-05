В боях за Угледар россияне потеряли более 2 тысяч элитных морпехов — спикер ВМС ВСУ

Использование элитных армейских подразделений как обычных пехотинцев давно явилось обычной практикой в русской армии.

С учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести 155-я и 40-я бригады морской пехоты российской оккупационной армии потеряли под Угледаром более 2100 человек.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, использование элитных армейских подразделений в качестве обычных пехотинцев давно стало обычной практикой в российской армии.

В частности, Плетенчук напомнил, что еще в 2014 году на штурмы Донецкого аэропорта военное командование РФ посылало элитные отряды спецназовцев. Так же теперь для "мясных штурмов" украинских городов используют десантников и морпехов, которые имеют лучшую подготовку и предназначены для выполнения других целей.

"Эти подразделения "заточены" под другие вещи, использовать их как обычные мотоподразделения — это как микроскопом гвозди забивать, но надо перекрывать потребности немедленно. Поэтому они вынуждены так делать", — пояснил спикер ВМС ВСУ.

Он также отметил, что в Кремле не принимают во внимание возможное исчерпание человеческого ресурса в этой войне, несмотря на то, что в оккупационной армии уже ощущаются проблемы с пополнением личного состава.

“Удивляет, как они [россияне] свой человеческий потенциал тратят. Когда, чтобы выкопать один окоп, нужно четыре человека, потому что удается окопаться только четвертому, а три предыдущих там остаются навсегда", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС ВСУ, опираясь на подсчеты аналитиков, отметил, что в последнее время на каждые 2,5 квадратных метра захваченной территории Украины приходится один погибший россиянин. То есть оккупированная территория по сути является сплошным большим кладбищем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение о выходе Сил обороны из Угледара в Донецкой области, ведь это позволило сохранить жизнь военных.

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