В боях за Украину погиб доброволец из Грузии: что о нем известно

Где именно и при каких обстоятельствах он погиб – неизвестно.

В Украине погиб еще один грузинский доброволец, Каха Тилидзе. Он был родом из села Земо-Алван Ахметского муниципалитета Грузии. Ранее Тилидзе участвовал в украинской операции на территории Курской области.

Об этом сообщает Telegram-канал о грузинских добровольцах.

В то же время, по информации Civil Georgia, он активно поддерживал Украину, часто публиковал видео с передовой и информировал о текущих событиях.

Известно, что в августе 2024 он участвовал в боевых действиях в Харьковской области.

Напомним, The New York Times рассказал, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.

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