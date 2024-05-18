В бою погиб украинский летчик-истребитель подполковник Василюк: фото

Пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины подполковник Денис Василюк погиб в эти дни во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщили на Facebook-странице 831-й бригады тактической авиации.

Денис Василюк занимал должность начальника штаба и первого заместителя командира авиационной эскадрильи. С начала полномасштабного вторжения он совершил десятки боевых вылетов и является полным кавалером ордена "За мужество".

“Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого товарища, друга и просто замечательного и яркого человека... Денис любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо... Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Соболезнование родным Дениса! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе!” – пишут боевые товарищи погибшего летчика.

Напомним, ранее известный украинский актер театра и кино Евгений Шумилов погиб на фронте.

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