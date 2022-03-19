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В бою с оккупантами под Ирпенем погибли двое добровольцев из Грузии

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В бою с оккупантами под Ирпенем погибли двое добровольцев из Грузии

Irpin / Associated Press

Погибли добровольцы 18 марта.

В бою с российскими оккупантами под Ирпенем, близ Киева, погибли первые добровольцы из Грузии. На войне погибли Давид Ратиан и Гиа Бериашвили.

Об этом сообщил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

"Мои искренние соболезнования по поводу смерти двух грузинских героев – Давида Ратиани и Гиа Бериашвили. Присоединяюсь к призыву Ники Гварамии вручить ей грузинские боевые награды после ее смерти", – написал политик.

ФОТО: соцсети / ©
ФОТО: соцсети

Напомним, по данным Минобороны Украины, российские войска не отказываются от наступления на Киев. В направлении Бровары захватчик действует силами до трех бригад.

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