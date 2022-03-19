В бою с оккупантами под Ирпенем погибли двое добровольцев из Грузии

Погибли добровольцы 18 марта.
В бою с российскими оккупантами под Ирпенем, близ Киева, погибли первые добровольцы из Грузии. На войне погибли Давид Ратиан и Гиа Бериашвили.
Об этом сообщил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.
"Мои искренние соболезнования по поводу смерти двух грузинских героев – Давида Ратиани и Гиа Бериашвили. Присоединяюсь к призыву Ники Гварамии вручить ей грузинские боевые награды после ее смерти", – написал политик.
Напомним, по данным Минобороны Украины, российские войска не отказываются от наступления на Киев. В направлении Бровары захватчик действует силами до трех бригад.
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