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В бою с украинской армией был убит командир российского гвардейского танкового полка

В бою с украинской армией был убит командир российского гвардейского танкового полка

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В бою с украинской армией был убит командир российского гвардейского танкового полка

Погиб полковник Александр Беспалов.

Российские коккупанты продолжают нести потери личного состава.

Так, в бою с украинской армией был ликвидирован командир 59-го гвардейского танкового полка (входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии), полковник Александр Беспалов.

Об этом говорится в Twitter visegrad24.

Как мы писали ранее, российские оккупанты пытаются взять под контроль населенный пункт Александровка, но им это не удается. Штурм на Южнобужском направлении не дал российским оккупантам желаемый результат. Таким образом, российские войска потеряли до ротной тактической группы личного состава и техники.

Отметим, что с начала полномасштабной войны российские войска потеряли более 19 тысяч личного состава.

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